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Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый - фото 1Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый - фото 2Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый - фото 3

Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый

Артикул: CH-076-464
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Диего» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой светло-серого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес11,9 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки15.20 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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