Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар кросс конус, зеленый
10 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Бар кросс конус, зеленый - фото 1

Стул Терра Бар кросс конус, зеленый

Артикул: CH-072-294
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья550 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья550 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас

95
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Horro, серый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horro, серый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Horro, серый/ черный

96
В пути 1152 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

46
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Мартин, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мартин, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Мартин, розовый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59011
15 190 ₽

Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, шенилл Салон 03, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, шенилл Салон 03, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Сафир, шенилл Салон 03, ножки бук, морилка старинный орех

11
Фотография товара Стул Raze, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raze, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Raze, зеленый велюр

14
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, велюр фиолетовый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 8903
11 190 ₽

Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый

11
В наличии 12 шт.В пути 12 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 3903
7 590 ₽

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, бежевый

13
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Варело, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр синий

48
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, сине-фиолетовый

83
Фотография товара Кресло Минамино, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Минамино, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Минамино, бежевое

37
Фотография товара Кресло Doul, темно-синий шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Doul, темно-синий шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена

Кресло Doul, темно-синий шенилл

9
Новинка
Фотография товара Кресло Энтар, хром, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энтар, хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Кресло Энтар, хром, серый

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Некст, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Некст, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло Некст, синее

39
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 4903
18 000 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 4904
62 390 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН бежевый

26
В наличии 9 шт.В пути 70 шт.
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый

5
Фотография товара Кресло College CLG-425 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-425 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-425 MBN-B Black

10

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Кензи мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79038
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи мятный

26
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кинг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кинг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29041
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Кинг серый

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Барный стул Фолкрик, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Фолкрик, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул Фолкрик, синий велюр

55
В наличии 14 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽

Полукресло Гуччи, велюр Авелина 9981, каркас металл

8
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр ньютон форест, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр ньютон форест, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр ньютон форест, металл

6
Настоящее фото товара Стул Elis Square, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Elis Square, зеленый

5
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Лия, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, кремовый

7
Фотография товара Стул деревянный барный Ден, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный барный Ден, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Стул деревянный барный Ден, черный

15
В наличии 30 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Дрезден, велюр Гойа Креам, каркас серо-бежевый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дрезден, велюр Гойа Креам, каркас серо-бежевый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Стул Дрезден, велюр Гойа Креам, каркас серо-бежевый матовый

8

Товар в корзине

Стул Терра Бар кросс конус, зеленый
Стул Терра Бар кросс конус, зеленый
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Варело, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр синий

48
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, сине-фиолетовый

83
Фотография товара Кресло Минамино, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Минамино, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Минамино, бежевое

37
Фотография товара Кресло Doul, темно-синий шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Doul, темно-синий шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена

Кресло Doul, темно-синий шенилл

9

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности