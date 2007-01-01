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Настоящее фото товара Стул Дрезден, велюр Гойа Креам, каркас cеро-бежевый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дрезден, велюр Гойа Креам, каркас cеро-бежевый матовый
8 оценок
5 890
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Стул Дрезден, велюр Гойа Креам, каркас cеро-бежевый матовый

Артикул: CH-088-357
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Цвет ножекcеро-бежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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