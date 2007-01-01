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Настоящее фото товара Кресло Энтар, хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Энтар, хром, серый
8 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Энтар, хром, серый

Артикул: CH-088-123
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота940/1060 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло оснащено широкой эргономичной спинкой с сетчатой обивкой и двойной мягкой подушкой сиденья, покрытой износостойкой тканью. Благодаря своей компактности, оно идеально подходит для небольших помещений. Подлокотники "Нептун" обеспечивают надежную поддержку рук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота940/1060 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490/620 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки624 мм
  • Высота упаковки665 мм
  • Глубина упаковки324 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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