Характеристики товара
Описание
Стул Флекс Оригинал вращающийся — надёжный комфорт каждый день. Сиденье и спинка выполнены из качественного велюра — приятного на ощупь материала, устойчивого к износу и выцветанию. Он легко чистится сухим способом — с помощью пылесоса или мягкой щетки.
Каркас изготовлен из надёжной фанеры, а ножки — из холоднокатанной металлической трубы по ГОСТ, толщиной 1,5 мм. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг и обеспечивает долговечность изделия. Уплотненный мебельный поролон внутри делает посадку особенно удобной, а декоративная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин.
Эргономичная спинка повторяет естественные изгибы тела, поддерживая спину во время сидения. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают пол от царапин. Лаконичные формы и универсальный цвет делают этот стул отличным решением для любого интерьера.
Стул Флекс Оригинал подойдёт как для домашнего использования — в кухне, гостиной или спальне, так и для обстановки кафе, ресторанов или рабочего пространства. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина500 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота посадочного места 475 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки21.7 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет