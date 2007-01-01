Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар скуар полубарный
12 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Бар скуар полубарный - фото 1

Стул Терра Бар скуар полубарный

Артикул: CH-072-366
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Цветтемно-серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Бар скуар
Фотография товара Стул Терра Бар скуар от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Терра Бар скуар барный
Фотография товара Стул Терра Бар скуар барный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Стул КАПРИ 24-2 полубарный

43
Фотография товара Барный стул Crack регулируемый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Crack регулируемый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Crack регулируемый, черный

147
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8903
8 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр бежевый, 65 см

26
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8903
8 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49069
46 160 ₽

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см

70
Фотография товара Полубарный стул Royce, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, серый

35
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Leo латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59021
8 240 ₽Оптовая цена

Стул Leo латте

92
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул барный лофт-13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Стул барный лофт-13

46
Фотография товара Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, серый велюр, цвет основания золотой

10
В наличии 37 шт.
Фотография товара Барный стул Рин, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Барный стул Рин, белый

12
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела полубарные стулья

Фотография товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте с жаккардом

37
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа

49
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Puff кирпичный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Puff кирпичный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 69021
21 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Puff кирпичный, золото

8
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Realm латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Realm латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
15 99024
20 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Realm латте, золото

15
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар конус полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар конус полубарный, синий

6
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус полубарный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар конус полубарный, светло-серый

14
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар полубарный, синий

7
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар скуар полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар скуар полубарный, бежевый

13
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Кесей серо-коричневый с бежевой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Кесей серо-коричневый с бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
11 59028
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Кесей серо-коричневый с бежевой экокожей

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ава, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ава, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Полубарный стул Ава, серый, черный

10
В наличии 67 шт.

Товар в корзине

Стул Терра Бар скуар полубарный
Стул Терра Бар скуар полубарный
10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?
Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Лучшие стулья для столовой
Лучшие стулья для столовой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт
🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности