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Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 1Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 2Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 3Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 4Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 5

Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа

Артикул: CH-034-807
3 оценки
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Характеристики товара

Описание

Форма сидения и спинки полубарного стула Бормио напоминает колыбель, в которой можно уютно расположиться после рабочего дня и насладиться долгим общением с друзьями. Высокие ножки, усиленные перекладиной, своей угловатостью эффектно контрастируют с плавностью линий верхней части изделия, обтянутой коричневой экокожей двух оттенков (светлого и темного). Для большей выразительности они специально разграничены декоративным швом. Латунь, из которой выполнено основание конструкции, защищает стул от ржавчины и со временем не меняет свой привлекательный цвет.

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Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина515 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветсерый

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