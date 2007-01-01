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Настоящее фото товара Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа
49 оценок
20 990
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Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 1Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 2Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 3Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 4Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа - фото 5

Стул Бормио полубарный темно-серая экокожа

Артикул: CH-034-807
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота910 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Форма сидения и спинки полубарного стула Бормио напоминает колыбель, в которой можно уютно расположиться после рабочего дня и насладиться долгим общением с друзьями. Высокие ножки, усиленные перекладиной, своей угловатостью эффектно контрастируют с плавностью линий верхней части изделия, обтянутой коричневой экокожей двух оттенков (светлого и темного). Для большей выразительности они специально разграничены декоративным швом. Латунь, из которой выполнено основание конструкции, защищает стул от ржавчины и со временем не меняет свой привлекательный цвет. Высота ножек:65 см. Материал ножек:металл; Материал основания:фанера; Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота910 мм
  • Вес8 кг
  • Цветсерый
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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