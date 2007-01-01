Форма сидения и спинки полубарного стула Бормио напоминает колыбель, в которой можно уютно расположиться после рабочего дня и насладиться долгим общением с друзьями. Высокие ножки, усиленные перекладиной, своей угловатостью эффектно контрастируют с плавностью линий верхней части изделия, обтянутой коричневой экокожей двух оттенков (светлого и темного). Для большей выразительности они специально разграничены декоративным швом. Латунь, из которой выполнено основание конструкции, защищает стул от ржавчины и со временем не меняет свой привлекательный цвет.
Высота ножек:65 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.