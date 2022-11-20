Характеристики товара
Описание
Форма сидения и спинки полубарного стула Бормио напоминает колыбель, в которой можно уютно расположиться после рабочего дня и насладиться долгим общением с друзьями. Высокие ножки, усиленные перекладиной, своей угловатостью эффектно контрастируют с плавностью линий верхней части изделия, обтянутой коричневой экокожей двух оттенков (светлого и темного). Для большей выразительности они специально разграничены декоративным швом. Латунь, из которой выполнено основание конструкции, защищает стул от ржавчины и со временем не меняет свой привлекательный цвет.
Основные характеристики
- Ширина435 мм
- Высота910 мм
- Глубина515 мм
- Вес8 кг
- ОбивкаИскуственная кожа
- Цветсерый