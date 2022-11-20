Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина440 мм
- Глубина470 мм
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Стул КАПРИ 24-3 полубарный
Стул КАПРИ 25-2 полубарный
Стул КАПРИ 25-3 полубарный
Стул КАПРИ 26-1 полубарный
Стул КАПРИ 24
Стул КАПРИ 24-1
Стул КАПРИ 25
Стул КАПРИ 26
Стул КАПРИ 16-1
Стул КАПРИ 16-2
Подстолье металлическое 1033
Подстолье металлическое 1010
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое 1220
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Стул Вольтер Dog Princess
Стул Web с перемычкой
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый