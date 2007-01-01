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Настоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Leo латте
92 оценки
6 59021
8 240 ₽
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Стул Leo латте

Артикул: CH-049-186
92 оценки
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула Leo с полукруглой спинкой в велюровой обивке понравится любителям комфорта и уюта. Благодаря сдержанным расцветкам и оригинальному силуэту стулья Leo подходят не только для домашних интерьеров, но и для оформления кафе, холлов отелей или офисных центров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота480 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалметалл, велюр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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