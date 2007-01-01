Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Вуд, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Вуд, желтый
6 оценок
13 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Вуд, желтый - фото 1

Стул Терра Вуд, желтый

Артикул: CH-072-326
6 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Вертекс, желтый
Фотография товара Стул Терра Вертекс, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Терра вел, желтый
Фотография товара Стул Терра вел, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
Распродажа
Фотография товара Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 2904
13 790 ₽Оптовая цена

Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный

52
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от25 4907
27 320 ₽Оптовая цена

Стул-полукресло Emil, латте с золотыми ножками

8
В наличии 33 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, бежевый, черный, металл

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Самба, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул Самба, хром

8
Настоящее фото товара Стул Phaeton Square, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Phaeton Square, синий

6
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый

14
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул металлический Сюрин, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул металлический Сюрин, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул металлический Сюрин, кофейный

11
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, андрис соты от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, андрис соты, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, андрис соты

11
Фотография товара Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College HLC-1500HLX/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500HLX/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500HLX/Black

15
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб

45
Фотография товара Кресло College CLG-419 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-419 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-419 MXH Black

14
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59018
21 390 ₽

Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак

6
Фотография товара Кресло Клеон, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр черный

6
Фотография товара Кресло Коат, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, темно-коричневый

11
Настоящее фото товара Кресло Свирл, раскладное, корица, произведённого компанией ChiedoCover
51 790

Кресло Свирл, раскладное, корица

9
В пути 253 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 7903
21 390 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр бежевый

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Кресло Halmar Crown, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Crown, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Кресло Halmar Crown, зеленый

48
В наличии 1 шт.В пути 335 шт.
Фотография товара Кресло Сатори, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сатори, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло Сатори, желтый

13

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Барный стул Фолкрик, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Фолкрик, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Барный стул Фолкрик, серый велюр

56
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 69017
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II бежевый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, оранжевая кожа

68
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Румба, экокожа Cream, RAL серебро 9006 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Румба, экокожа Cream, RAL серебро 9006, произведённого компанией ChiedoCover
3 550

Стул Румба, экокожа Cream, RAL серебро 9006

7
Фотография товара Стул Allen, Kiprus 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Allen, Kiprus 03, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Allen, Kiprus 03

8
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar cross square, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar cross square

9
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный Чик Кирв, экокожа, металл, шампань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный Чик Кирв, экокожа, металл, шампань, серый

7
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, брусничный, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул мягкий поворотный, брусничный, велюр, каркас металл, черный

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Обеденный стул Исла, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Исла, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
54 690

Обеденный стул Исла, бежевый

15
В наличии 17 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 9903
8 190 ₽

Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, серый

13
В наличии 94 шт.

Товар в корзине

Стул Терра Вуд, желтый
Стул Терра Вуд, желтый
13 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College HLC-1500HLX/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500HLX/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500HLX/Black

15
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб

45
Фотография товара Кресло College CLG-419 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-419 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-419 MXH Black

14
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59018
21 390 ₽

Кресло Loa , 980*770*850мм, велюр Velutto 01, ножки бук под лак

6

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности