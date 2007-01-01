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Настоящее фото товара Стул Терра Вертекс, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Вертекс, желтый
12 оценок
9 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Вертекс, желтый - фото 1

Стул Терра Вертекс, желтый

Артикул: CH-072-325
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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