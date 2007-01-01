Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Вуд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Вуд, серый
15 оценок
13 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Вуд, серый - фото 1

Стул Терра Вуд, серый

Артикул: CH-072-346
15 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Вертекс, серый
Фотография товара Стул Терра Вертекс, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Терра вел, серый
Фотография товара Стул Терра вел, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Альбан Капитоне М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Альбан Капитоне М

66
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синий

68
Настоящее фото товара Стул Арль, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Арль

53
Фотография товара Обеденный стул Мэри, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Мэри, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Обеденный стул Мэри, синий

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 690 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
Фотография товара Стул барный Glory Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Glory Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 580
Оптовая цена

Стул барный Glory Экокожа Бежевый

5
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Osvald с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Osvald с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стул Osvald с подлокотниками

12
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис вел, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Элис вел, зеленый

11
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Родео Кросс конус

14
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Bonny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bonny, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Bonny

7
Фотография товара Кресло Медсон Вуд, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Медсон Вуд, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 990

Кресло Медсон Вуд, серый, черный

11
Фотография товара Канны кресло плетеное из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Канны кресло плетеное из роупа, коричневый

14
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый

5
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, оливковый

13
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, фиолетовый, белый, велюр

14
Фотография товара Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390

Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех

14
Настоящее фото товара Кресло Emily, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Emily, синий

80
Фотография товара Кресло College CLG-430 MBN Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-430 MBN Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-430 MBN Black

15
Фотография товара Кресло Riolo, букле, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Riolo, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090
Оптовая цена

Кресло Riolo, букле, бежевый

43

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Барный стул Минт синий велюр, черная эмаль

97
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас , велюр чёрный Велутто 34, органика белая

75
Распродажа
Фотография товара Стул Осло велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3903
8 590 ₽Оптовая цена

Стул Осло велюр бежевый

26
Фотография товара Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стул подъемно-поворотный Ньюкасл, имперский желтый

95
Фотография товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

59
В наличии 45 шт.
Фотография товара Стул Gem синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem синий, черный

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Лилия нью, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лилия нью, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 6904
9 990 ₽

Кресло Лилия нью, букле, темно-серый

26
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
11 6903
11 990 ₽

Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка

5
В наличии 149 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, синий

15
В наличии 56 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони, велюр Селеста 43, морилка старинный орех

10

Товар в корзине

Стул Терра Вуд, серый
Стул Терра Вуд, серый
13 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Bonny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bonny, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Bonny

7
Фотография товара Кресло Медсон Вуд, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Медсон Вуд, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 990

Кресло Медсон Вуд, серый, черный

11
Фотография товара Канны кресло плетеное из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Канны кресло плетеное из роупа, коричневый

14
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Серый

5
В наличии 21 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности