Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра вел, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра вел, желтый
11 оценок
10 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра вел, желтый - фото 1

Стул Терра вел, желтый

Артикул: CH-072-327
11 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Кросс скуаре, желтый
Фотография товара Стул Терра Кросс скуаре, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Меган велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3903
8 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Меган велюр пыльно-синий

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-2413L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2413L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена

Кресло College HLC-2413L-1/Black

43
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа

69
В наличии 94 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Аква Ткань Светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Аква Ткань Светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 54032
8 090 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Аква Ткань Светло-зеленый

13
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул с кручением Бен, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с кручением Бен, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Стул с кручением Бен, светло-серый

12
В наличии 53 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, бронза

9
Фотография товара Стул обеденный Версус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Версус, произведённого компанией ChiedoCover
45 390

Стул обеденный Версус

10
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр черный

9
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА 12, венге

5
Настоящее фото товара Стул кухонный Блисс, серый, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Стул кухонный Блисс, серый, светло-серый, черный

8
В наличии 14 шт.В пути 1689 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак

6
Фотография товара Кресло Алекс, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Алекс, зеленый

8
Фотография товара Кресло Лотик велюр, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, светло-коричневый

13
Фотография товара Кресло Дэми, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дэми, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло Дэми, голубой

15
Фотография товара Кресло Саванна, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Саванна, серый, произведённого компанией ChiedoCover
147 990

Кресло Саванна, серый

15
Настоящее фото товара Кресло Compound, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
54 890

Кресло Compound, раскладное, серый

13
В пути 301 шт.
Фотография товара Кресло Tokane, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tokane, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Tokane, белый букле

12
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый

5
Фотография товара Кресло Клири от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клири, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Клири

7
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Стрикт с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Стрикт с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 3903
20 990 ₽

Кресло руководителя ТопЧеирс Стрикт с оттоманкой, серый

26
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН бежевый

96
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood, желтый

5
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус, зеленый

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, темно-серый

13
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, бронза

13
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао

13
Настоящее фото товара Стул Старс Х.О, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Старс Х.О, велюр фисташковый

14
Новинка
Фотография товара Стул Изо, металл, черный, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, металл, черный, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Изо, металл, черный, кожзам

9
В наличии 621 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Четс, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Четс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Четс, красный

7
В наличии 4 шт.
Новинка
Фотография товара Стул барный Лоррен, бежевый шенилл, бежевое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лоррен, бежевый шенилл, бежевое основание, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул барный Лоррен, бежевый шенилл, бежевое основание

11
В наличии 38 шт.

Товар в корзине

Стул Терра вел, желтый
Стул Терра вел, желтый
10 690
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак

6
Фотография товара Кресло Алекс, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Алекс, зеленый

8
Фотография товара Кресло Лотик велюр, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, светло-коричневый

13
Фотография товара Кресло Дэми, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дэми, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло Дэми, голубой

15

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности