Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Одди — комфорт, практичность и актуальный дизайн. Модель разработана и производится на собственном производстве, что позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать надежное решение для ежедневного использования.
Эргономичная спинка с вертикально-квадратной прострочкой повторяет изгибы тела, обеспечивая правильную поддержку и комфортную посадку даже при длительном сидении. Обивка выполнена из велюра — мягкого и приятного на ощупь материала, который создает ощущение уюта. Велюр отличается износостойкостью, высокой цветоустойчивостью и прост в уходе: достаточно регулярной сухой чистки пылесосом или мягкой щеткой. Внутри используется наполнитель ППУ (уплотненный мебельный поролон), обеспечивающий оптимальную упругость и комфорт даже при длительном использовании. Основа конструкции — надежный фанерный каркас, который гарантирует прочность и долговечность.
Ножки выполнены из металла в черном цвете — прочные, устойчивые, выдерживают нагрузку до 120 кг, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция дополнена подставкой для ног, что делает посадку более удобной и комфортной. Благодаря лаконичному современному дизайну и устойчивой конструкции, стул Одди Original идеально впишется в домашнюю кухню, барную зону, гостиную или интерьер кафе и ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина490 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота посадочного места 620 мм
- Вес6.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки360 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки13.8 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет