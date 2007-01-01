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Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый
13 оценок
8 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый - фото 1Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый - фото 2Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый - фото 3Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый - фото 4Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый - фото 5

Стул Одди Оригинал, полубарный, велюр, серый

Артикул: CH-088-058
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Одди — комфорт, практичность и актуальный дизайн. Модель разработана и производится на собственном производстве, что позволяет контролировать качество на каждом этапе и предлагать надежное решение для ежедневного использования.

Эргономичная спинка с вертикально-квадратной прострочкой повторяет изгибы тела, обеспечивая правильную поддержку и комфортную посадку даже при длительном сидении. Обивка выполнена из велюра — мягкого и приятного на ощупь материала, который создает ощущение уюта. Велюр отличается износостойкостью, высокой цветоустойчивостью и прост в уходе: достаточно регулярной сухой чистки пылесосом или мягкой щеткой. Внутри используется наполнитель ППУ (уплотненный мебельный поролон), обеспечивающий оптимальную упругость и комфорт даже при длительном использовании. Основа конструкции — надежный фанерный каркас, который гарантирует прочность и долговечность.

Ножки выполнены из металла в черном цвете — прочные, устойчивые, выдерживают нагрузку до 120 кг, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Конструкция дополнена подставкой для ног, что делает посадку более удобной и комфортной. Благодаря лаконичному современному дизайну и устойчивой конструкции, стул Одди Original идеально впишется в домашнюю кухню, барную зону, гостиную или интерьер кафе и ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 620 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки360 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки13.8 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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