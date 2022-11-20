Логистические данные:
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стол уличный Севилья
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Кроссбэк темно-красный
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Диван Кинг G
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж
Стул Matrix, черный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, красный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт