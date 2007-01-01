Характеристики товара
Описание
Пластиковый стол Октопус изготовлен из долговечного и погодостойкого пластика.
Пластиковые столы серии Октопус станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, столы из пластика Octopus можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Высота: 750 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм
Материал: пластик, металл
- изготовлен из высококачественного пластика;
- металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- может быть разобран.
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество упаковок: 2 шт.
Размер упаковки: 390х610х640 мм.
Объем упаковки: 0.152 м³.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота750 мм
- Диаметр600 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Страна изготовленияТурция
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет