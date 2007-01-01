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Настоящее фото товара Стол пластиковый Октопус, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый Октопус
32 оценки
12 690
Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый Октопус - фото 1Стол пластиковый Октопус - фото 2

Стол пластиковый Октопус

Артикул: CH-010-664
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стол Октопус изготовлен из долговечного и погодостойкого пластика.

Пластиковые столы серии Октопус станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, столы из пластика Octopus можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Высота: 750 мм

Ширина: 600 мм

Глубина: 600 мм

Материал: пластик, металл

- изготовлен из высококачественного пластика;
- металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- может быть разобран.
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество упаковок: 2 шт.
Размер упаковки: 390х610х640 мм.
Объем упаковки: 0.152 м³.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияТурция
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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