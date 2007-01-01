Характеристики товара
Описание
Стул Dave выполнен из приятного на ощупь и износостойкого велюра на устойчивом металлическом каркасе полубарной высоты с поворотным механизмом. Высокая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина600 мм
- Глубина510 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Материалметалл, велюр, жаккард
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет