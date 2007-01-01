Характеристики товара
Описание
Плетеный квадратный столик «Айриш» изготовлен из легкого, но устойчивого к деформациям алюминия, вручную оплетенного искусственным ротангом насыщенного шоколадного оттенка.
На столешнице предусмотрено прочное стекло, толщиной 5 мм, которое крепится к поверхности с помощью вакуумных силиконовых присосок и поставляется в собранном виде.
Для создания обеденной группы можно дополнить стол креслами линейки «Латте» или «Равенна» в аналогичном шоколадном цвете.
Габариты изделия: 900×900×750 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыротанг
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет