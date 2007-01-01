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Стол Айриш коричневый

Артикул: CH-060-209
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеный квадратный столик «Айриш» изготовлен из легкого, но устойчивого к деформациям алюминия, вручную оплетенного искусственным ротангом насыщенного шоколадного оттенка.

На столешнице предусмотрено прочное стекло, толщиной 5 мм, которое крепится к поверхности с помощью вакуумных силиконовых присосок и поставляется в собранном виде.

Для создания обеденной группы можно дополнить стол креслами линейки «Латте» или «Равенна» в аналогичном шоколадном цвете.

Габариты изделия: 900×900×750 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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от 47 990
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