Характеристики товара
Описание
Ширина: 47
Глубина: 54
Высота: 70
Ширина сиденья: 39
Глубина сиденья: 37
Высота сиденья: 44
Высота максимальная: 80
Вес: 9.4
Объем: 0.218
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 650 x 560 x 600
Цвет: экокожа серая
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Тип механизма: пиастра
Материал обивки: Экокожа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Высота700 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Вес9.4 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекметалл