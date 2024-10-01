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Стул Вальд экокожа серое

Артикул: CH-036-116
50 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 47
Глубина: 54
Высота: 70
Ширина сиденья: 39
Глубина сиденья: 37
Высота сиденья: 44
Высота максимальная: 80

Вес: 9.4
Объем: 0.218
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 650 x 560 x 600


Цвет: экокожа серая
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Тип механизма: пиастра
Материал обивки: Экокожа

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Вес9.4 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекметалл

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