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Стул Самба, черный, каркас черный

121 оценкаХит продаж

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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1.2 мм


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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

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0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
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4141
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