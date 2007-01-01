Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул венский барный Форм, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
Стул венский барный Форм, мягкое сиденье
8 оценок
20 090
Товар в корзине. Перейти
Стул венский барный Форм, мягкое сиденье - фото 1Стул венский барный Форм, мягкое сиденье - фото 2

Стул венский барный Форм, мягкое сиденье

Артикул: CH-088-508
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Такер полубарный, белый деревянный
Фотография товара Стул Такер полубарный, белый деревянный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Ститч, вельвет серый
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Венские барные стулья — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Его элегантный дизайн и изысканные линии делают его прекрасным дополнением к любому интерьеру бара. Стул выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря комбинации стиля и удобства, этот стул станет неотъемлемой частью пространства и поможет создать необходимую атмосферу.Каждая деталь стула тщательно проработана и изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы. Благодаря устойчивой конструкции и качественным компонентам, этот стул будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалбук
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ампир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ампир, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Ампир

80
Фотография товара Стул Абердин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абердин, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Абердин

43
Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Солар, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Солар, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99025
7 890 ₽

Полубарный стул Солар, велюр черный

92
Фотография товара Стул Ува N, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, белый

42
Хит
Фотография товара Стул Смуф гнутоклей, темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Смуф гнутоклей, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Смуф гнутоклей, темный

12
Фотография товара Стул Trapeze Compact от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Trapeze Compact, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390

Стул Trapeze Compact

6
Фотография товара Стул Инфинити, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инфинити, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Инфинити, светло-серый

14
Фотография товара Стул Гастон, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гастон, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890

Стул Гастон, коричневый

9
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул К4, дуб натуральный, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К4, дуб натуральный, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Стул К4, дуб натуральный, экокожа белая

13
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, мерц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, мерц, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, мерц

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 48, стрейч бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 48, стрейч бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол на стул 48, стрейч бордовый

42
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см

47
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18

8
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр фиолетовый

40
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор

47
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар

10
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела деревянные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Такер, светло-серый деревянный

49
Фотография товара Стул 1204АМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1204АМ, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул 1204АМ

66
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, желтый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Такер, желтый деревянный

30
Фотография товара Стул Грация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Грация

50
Фотография товара Стул КАПРИ 24-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 24-1, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 24-1

41
Фотография товара Стул КАПРИ 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 26, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 26

43
Фотография товара Стул КАПРИ 22-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22-2, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22-2

38
Фотография товара Стул Амадиу бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Амадиу бежевый

42
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стул Ресничка

38
Фотография товара Стул Такер Миди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер Миди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стул Такер Миди белый

35

Товар в корзине

Стул венский барный Форм, мягкое сиденье
Стул венский барный Форм, мягкое сиденье
20 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 48, стрейч бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 48, стрейч бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол на стул 48, стрейч бордовый

42
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, цветная, 2см

47
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 32х18

8
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как грамотно разместить мебель в ресторане?
Как грамотно разместить мебель в ресторане?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать офисное кресло?
Как выбрать офисное кресло?

Перейдите, чтобы узнать подробности