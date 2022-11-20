Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Вес11.6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Цветсиний
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Комплект подушек для стула
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, золото деревянный
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