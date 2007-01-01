Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина540 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7.3 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветкоричневый
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1200 мм
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет