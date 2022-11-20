Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
Стул Прима 1
Стул Прима 2
Стул Гармония
Стул Элегант
Стул Грация
Стул Прованс 2, деревянный
Стул Прованс 3, деревянный
Кресло Элит
Стул кресло с мягкой спинкой
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Комплект мебели Модерн
Стул Bali mono
Подсветка Govanni бронза
Потолочный светильник Manfred №1
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул ученический Сош, регулируемый