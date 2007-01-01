Характеристики товара
Описание
Стильный стул Vitma выполненный из многослойной плавно изогнутой фанеры, выполнен в стиле работ американских дизайнеров середины двадцатого века. Он удобен, легок и естественен. Светлая обивка из высококачественной экокожи неприхотлива в уходе, долговечна и красива. Удобные и обволакивающие формы спинки и сиденья стула обеспечат комфорт на протяжении длительного времени. Широко поставленные прочные ножки делают модель крепкой и основательной. Модель доступна в одном цвете. Данная мебель относится к коллекции Holland.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина690 мм
- Высота770 мм
- Материал сиденьяэкокожа, дерево
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, белый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет