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Настоящее фото товара Стул Витле, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Витле, белый/ натуральный
40 оценок
20 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул Витле, белый/ натуральный

Артикул: CH-029-272
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота770 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул Vitma выполненный из многослойной плавно изогнутой фанеры, выполнен в стиле работ американских дизайнеров середины двадцатого века. Он удобен, легок и естественен. Светлая обивка из высококачественной экокожи неприхотлива в уходе, долговечна и красива. Удобные и обволакивающие формы спинки и сиденья стула обеспечат комфорт на протяжении длительного времени. Широко поставленные прочные ножки делают модель крепкой и основательной. Модель доступна в одном цвете. Данная мебель относится к коллекции Holland.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота770 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, дерево
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, белый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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