Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Амадиу орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Амадиу орех
49 оценок
7 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Амадиу орех - фото 1Стул Амадиу орех - фото 2Стул Амадиу орех - фото 3Стул Амадиу орех - фото 4Стул Амадиу орех - фото 5

Стул Амадиу орех

Артикул: CH-050-483
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Уэллс, массив бука, анабель
Фотография товара Стул Уэллс, массив бука, анабель от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сиена, массив бука, аконтус
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, аконтус от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул с жесткой спинкой — это воплощение элегантности и практичности. Каждое соединение выполнено с использованием надежных шиповых клеевых технологий, а для повышения прочности предусмотрены стильные проножки и косынки.
Созданный из натурального березового массива, этот стул не только прочен, но и привлекает внимание своим благородным видом.

Обивка представлена в широком ассортименте, позволяя вам выбрать идеальный вариант для вашего интерьера. Завершающий штрих — тоновая морилка на водной основе, ПУ грунт и лак, подчеркивающие красоту дерева и обеспечивающие долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, коричневый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки1010 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ зеленый

100
В наличии 265 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Turin, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89041
29 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Turin, бирюзовый

84
  • Стул полубарный Turin, бирюзовый
  • Стул полубарный Турин, латте
  • синий
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Луиджи, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луиджи, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Луиджи, белый

50
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Колин, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
12 59031
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, горчичный

26
  • зеленый
  • серый
  • коричневый
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гави, велюр Велутто 33, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гави, велюр Велутто 33, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5909
8 290 ₽

Стул Гави, велюр Велутто 33, ножки бук под лак

9
Фотография товара Стул Рун обеденный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рун обеденный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990

Стул Рун обеденный, синий

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стул Джиннет Нью, велюр, бежевый

11
  • серый, черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул К4, дуб коньяк, канди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К4, дуб коньяк, канди, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Стул К4, дуб коньяк, канди

7
  • серый, антрацит
  • коричневый, темно-коричневый
  • бежевый, белый
Фотография товара Стул Тоскана, массив березы, зодиак 667 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тоскана, массив березы, зодиак 667, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Тоскана, массив березы, зодиак 667

10
  • красный, бежевый, темно-коричневый
  • серый, золотой, темно-коричневый
  • зеленый, темно-коричневый
Фотография товара Стул Амбел, металл круглый профиль, мятный, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл круглый профиль, мятный, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Амбел, металл круглый профиль, мятный, белый, велюр

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Атриум, серый лак, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Атриум, серый лак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 490

Стол обеденный Атриум, серый лак, черный

10
В пути 863 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный

9
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300 лаван, ,черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300 лаван, ,черный муар

6
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
Фотография товара Стол обеденный малый Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный малый Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090
Оптовая цена

Стол обеденный малый Флоу, темно- серый

5
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, черный муар

5
  • белый, темно-серый
  • черный
  • серый
  • коричневый, черный
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Пиллусид, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 690

Стол обеденный Пиллусид, коричневый, черный

10
В наличии 1 шт.В пути 1000 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Стол журнальный 0820ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0820ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стол журнальный 0820ДТ

12
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар

10
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Eames DSR желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR желтый

40
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа синий + желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09066
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа синий + желтый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Тод от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тод, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Тод

53
В наличии 1 шт.
Фотография товара Полубарный стул Толикс, цвет каркаса по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Толикс, цвет каркаса по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Полубарный стул Толикс, цвет каркаса по РАЛ

5
  • серый
  • синий
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Имир обеденный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Имир обеденный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290

Стул Имир обеденный, серый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Невада NEW, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Невада NEW, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 19015
10 790 ₽Оптовая цена

Стул Невада NEW, экокожа, коричневый

26
  • коричневый
  • серый
В наличии 90 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром

15
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
  • оранжевый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Tiro, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tiro, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Tiro, черный

13
В наличии 279 шт.
Фотография товара Стул Севилле, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Севилле, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Севилле, синий

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Мускат, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускат, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул Мускат, коричневый

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Амадиу орех
Стул Амадиу орех
7 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Атриум, серый лак, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Атриум, серый лак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 490

Стол обеденный Атриум, серый лак, черный

10
В пути 863 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный

9
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300 лаван, ,черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300 лаван, ,черный муар

6
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
Фотография товара Стол обеденный малый Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный малый Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 090
Оптовая цена

Стол обеденный малый Флоу, темно- серый

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности