Характеристики товара
Описание
Стул с жесткой спинкой — это воплощение элегантности и практичности. Каждое соединение выполнено с использованием надежных шиповых клеевых технологий, а для повышения прочности предусмотрены стильные проножки и косынки.
Созданный из натурального березового массива, этот стул не только прочен, но и привлекает внимание своим благородным видом.
Обивка представлена в широком ассортименте, позволяя вам выбрать идеальный вариант для вашего интерьера. Завершающий штрих — тоновая морилка на водной основе, ПУ грунт и лак, подчеркивающие красоту дерева и обеспечивающие долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина490 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, коричневый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки1010 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет