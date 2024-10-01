Характеристики товара
Описание
Стул Adam выполнен в современном урбанистическом дизайне. Минимализм, плавная геометрия форм и невероятно стильное сочетание ткани и экокожи соединились в данной модели. Модный, оригинальный, в ритме большого города, массивный и в то же время невесомый, он отлично впишется в современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина570 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт