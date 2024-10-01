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Стул Adam, рогожка комби серый

Артикул: CH-063-478
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Adam выполнен в современном урбанистическом дизайне. Минимализм, плавная геометрия форм и невероятно стильное сочетание ткани и экокожи соединились в данной модели. Модный, оригинальный, в ритме большого города, массивный и в то же время невесомый, он отлично впишется в современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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