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Супница «Крафт» без крышки фарфор - фото 1

Супница «Крафт» без крышки фарфор

Артикул: CH-062-264
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр243 мм
  • Объем3 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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