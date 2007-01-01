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Супница, 2500 мл, коллекция "Blue Flower" - фото 1

Супница, 2500 мл, коллекция "Blue Flower"

Артикул: CH-071-681
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Объем2.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Отзывы

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