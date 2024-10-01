Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина202 мм
- Глубина202 мм
- Высота1825 мм
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Настольная лампа Eglo ALMEIDA
Настольный светильник Эсенлер, венге хром
Спот V2703-3C Source 3*GU10*50W
Бра Канзас, Венге Хром
Бра с выключателем Сантьяго, Венге Хром
Люстра хрустальная подвесная Хром 360
Люстра потолочная Рандом, прозрачный, 9 ламп
Люстра Беркли, 6 плафонов, алюминий
Лампа Эвита настольная с белым абажуром
Бра Смитсон замковое Чёрное
Стул Матео велюр терракотовый
Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см
Стул Mystere Gold, коричневый
Пуф Ottis, велюр Velutto 63, ножки бук, морилка белая
Стул Morgan, голубой, светло-серый/ дерево
Пуф Kansas
Кресло Анкона
Стул Мирэлла Лайт
Стул Эванс, пластиковый
Табурет Алекс
Люстра подвесная V11074-6P Brass
Люстра подвесная V11076-3P Alba
Светильник подвесной V11107-P Plane
Светильник подвесной светодиодный V11111-PL Montana
Светильник подвесной светодиодный V11112-PL Montana
Светильник подвесной V11116-P Allen
Светильник подвесной V11117-P Allen
Светильник подвесной светодиодный V11089-PL Agato
Светильник подвесной светодиодный V11090-PL Agato
Светильник подвесной светодиодный V11109-PL Chester