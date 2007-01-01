Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной восточная элегантность для вашего интерьера. Светильник сочетает утонченность и восточный стиль. Плафон выполнен из матового белого стекла с геометрическими гранями, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла золотистого оттенка, а изящные декоративные элементы у основания плафона дополняют светильник,придавая ему особую элегантность и изысканность. Оснащен одной лампой с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт, что позволяет осветить площадь до 3 кв.м. Крепится к потолку с помощью планки, подходит также для натяжных потолков. Благодаря регулируемой высоте, светильник можно адаптировать под любые условия, создавая нужное освещение и атмосферу. Идеально подойдет для различных помещений: прихожей, гостиной, спальни, детской комнаты, а также для кафе или ресторанов. Стильный и изысканный, он станет отличным дополнением как для домашнего интерьера, так и для общественных пространств. В комплект входят: светильник, паспорт, упаковка, схема и монтажный комплект, что делает его удобным для самостоятельной установки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина240 мм
- Глубина240 мм
- Высота1640 мм
- Вес1.72 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветоранжевый, желтый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки315 мм
- Вес упаковки2.64 кг
- Изделия стопируютсяНет