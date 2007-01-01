Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле с плафоном из дымчатого стекла. Светильник прекрасно смотрится как в комплекте из нескольких штук, так и в единичном экземпляре, впишется во множество интерьеров и станет стильным дополнением любого помещения. Отлично подойдет для освещения обеденной зоны, кухни, зала, гостиной. Площадь освещения 4 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1000 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки350 мм
- Высота упаковки310 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет