Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле. Плафон из прозрачного стекла с кофейным оттенком гармонично сочетается с металлическим каркасом цвета золота. Диаметр стеклянного плафона 20 см, в качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. С площадью освещения 4 м² светильник подойдёт для кухни, спальни, коридора. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1110 мм
- Вес1 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветкоричневый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки1.2 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет