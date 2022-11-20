Характеристики товара
Описание
Настенный светильник с оригинальным утончённым дизайном. Плафон из матового стекла мягко рассеивает свет, создавая уютную атмосферу. Металлический каркас каплевидной формы в латунном цвете надёжно крепится к стене с помощью крепежной планки. Светильник Bestia станет отличным дополнительным источником света для спальни, коридора или гостиной.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
- Напряжение 220V-240V V
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Длина470 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, бронза