Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 19,7 кг
Объем 0,218
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьярогожка
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2
Вес 19,7 кг
Объем 0,218
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