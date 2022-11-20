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Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит - фото 1Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит - фото 2Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит - фото 3Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит - фото 4Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит - фото 5

Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит

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Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый
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Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 19,7 кг
Объем 0,218

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьярогожка
  • Страна изготовленияКитай

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