Табурет пластиковый Poggio, белый

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Характеристики товара

Описание

удобный табурет, который также можно использовать и как подставку для ног. Основная конструкция табурета сделана из одного перфорированного стекловолоконного листа, украшенного квадратным узором, который добавляет нотку нетрадиционного стиля в наружную среду

Особенности:
Табурет выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Табурет штабелируется для удобного хранения и транспортировки.
Оснащен нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки565х560х560 мм
Вес брутто12.3 кг
Максимальное штабелирование12 шт
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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина415 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.18 м3

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