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Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический - фото 1

Экран для приготовления пиццы «Проотель»алюминий, металлический

Артикул: CH-058-368
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр280 мм
  • Вес0,08 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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