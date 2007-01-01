Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр250 мм
- Объем0.4 л
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Гранити», 200мл, стекло, прозрачный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 250 мл, 90 мм, черный
Молочник «Портофино», фарфор 240 мл, белый
Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм
Тарелка для пасты «Симплисити», 0.35л