Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр270 мм
- Объем0.5 л
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Вилка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт»
Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм
Емкость для соусов 350мл, пластик, белая
Тарелка для пасты «Пастораль», 0.3л
Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм
Тарелка для пасты «Симплисити Хармони»
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Вилка столовая «Дистрикт Пинк Голд Мэтт»