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Тарелка для пасты «Фобос», диаметр 285мм - фото 1

Тарелка для пасты «Фобос», диаметр 285мм

Артикул: CH-062-758
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр285 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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Тарелка для пасты «Фобос», диаметр 285мм
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1 690 ₽
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