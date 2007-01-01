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Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт» - фото 1

Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт»

Артикул: CH-062-971
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр270 мм
  • Материалфарфор
  • Цветтемно-серый

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