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Тарелка пирожковая «Везувиус Ляпис» - фото 1

Тарелка пирожковая «Везувиус Ляпис»

Артикул: CH-063-278
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Диаметр152 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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