Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр260 мм
- Вес635 кг
- Материалпластик, стекло
- Цветчерный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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