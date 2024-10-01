Товар в корзине. Перейти
Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони» - фото 1

Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони»

Артикул: CH-063-660
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подносик для специй «Принцип»
Фотография товара Подносик для специй «Принцип» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо-капля для комплимента «Миниатюра»
Фотография товара Блюдо-капля для комплимента «Миниатюра» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота17 мм
  • Диаметр110 мм
  • Вес0.113 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2408
4 590 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см

12
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кортина», 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кортина», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кортина», 250мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 247 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9408
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, черный

12
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник «Бамбук» фарфор 120 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник «Бамбук» фарфор 120 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Соусник «Бамбук» фарфор 120 мл, белый

9
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, коричневая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4107
2 590 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, коричневая, черная

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 13,8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 13,8 см, металлическая

10
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки «Аура», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки «Аура», фарфор, белый

9
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Тулип», 0,24л, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Тулип», 0,24л

7
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый

13
В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела блюда для комплимента

Настоящее фото товара Блюдо для комплимента с волнистыми краями «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от60
Оптовая цена

Блюдо для комплимента с волнистыми краями «Кунстверк»

12
В наличии 960 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-ракушка для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Блюдо-ракушка для комплимента

5
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для презентаций «Клифф», произведённого компанией ChiedoCover
от4 070
Оптовая цена

Тарелка для презентаций «Клифф»

5
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для дегустаций «Апиари», произведённого компанией ChiedoCover
от2 270
Оптовая цена

Блюдо для дегустаций «Апиари»

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Тарелочка для масла, произведённого компанией ChiedoCover
от80
Оптовая цена

Тарелочка для масла

5
В наличии 302 шт.
Настоящее фото товара Сотейник для подачи «Боро», произведённого компанией ChiedoCover
от4 600
Оптовая цена

Сотейник для подачи «Боро»

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Рока», произведённого компанией ChiedoCover
от2 130
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Рока»

5
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Тарелочка для масла «Кантри Стайл», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Тарелочка для масла «Кантри Стайл»

10
В наличии
Фотография товара Тарелочка для масла «Рио Блю» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелочка для масла «Рио Блю» , произведённого компанией ChiedoCover
от460
Оптовая цена

Тарелочка для масла «Рио Блю»

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180
Оптовая цена

Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси», белый

15
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони»
Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони»
от 370
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2408
4 590 ₽Оптовая цена

Мельница для соли «Таити» с металлическим механизмом бук

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см

12
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кортина», 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кортина», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кортина», 250мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 247 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9408
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, черный

12
В наличии 49 шт.