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Трубочки со сгибом, полипропилен, разноцветные - фото 1

Трубочки со сгибом, полипропилен, разноцветные

Артикул: CH-058-337
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Диаметр8 мм
  • Вес0,210 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветразноцветный

Отзывы

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