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Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - фото 1Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - фото 2Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 3

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Вес: 4,5 кг

Высота: 90 см

Ширина: 36 см

Глубина: 38 см

Нагрузка: до 150 кг

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Цветбелый

Варианты каркаса

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

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