Характеристики товара
Описание
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный
Табурет Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная