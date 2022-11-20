Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Вес25 кг
- МатериалЛДСП, ЛДСП 16 мм
Трибуна для инаугураций - 1
Трибуна для инаугураций - 2
Трибуна для выступлений - 1
Трибуна №1
Трибуна с подставкой №1
Трибуна для выступлений - 2
Трибуна для выступлений - 3
Трибуна для выступлений - 4
Трибуна для зала - 1
Трибуна для выступлений - 5
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди