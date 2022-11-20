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Трибуна для выступлений - 5 - фото 1

Трибуна для выступлений - 5

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Трибуна для выступлений Виттен

Характеристики товара

Описание

Подсветка столешницы - 4050 руб. светодиодный светильник

Установка кабель-канала отверстие диаметром 60 мм с заглушкой - 135 руб.

Установка колесных опор - 375 руб.

Геральдика:

1) на основе пленки "ORACAL", герб России, или Москвы - 750 руб.

2) объемный герб России (пластик, краска) - 2630 руб.

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина450 мм
  • Вес26 кг
  • МатериалЛДСП, ЛДСП 16 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки21 м3
  • Вес упаковки26 кг

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