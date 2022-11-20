Характеристики товара
Описание
Подсветка столешницы - 4050 руб. светодиодный светильник
Установка кабель-канала отверстие диаметром 60 мм с заглушкой - 135 руб.
Установка колесных опор - 375 руб.
Геральдика:
1) на основе пленки "ORACAL", герб России, или Москвы - 750 руб.
2) объемный герб России (пластик, краска) - 2630 руб.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина400 мм
- Длина500 мм
- Вес11 кг
- МатериалЛДСП, ЛДСП 16 мм
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки11 кг